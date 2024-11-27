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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde dramatik bir puan kaybı yaşadı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 20:28
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaştı. Oynanan 3 maçta da galibiyeti bulunmayan temsilcimiz, Petrocub karşısında 1-0 öne götürdüğü mücadelede 90+6. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde dramatik bir puan kaybı yaşadı!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 4. hafta maçında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk etti. Baştan sona kadar kısır bir mücadeleye sahne olan maç dramatik bir şekilde 1-1 sonuçlandı.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

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Bu maça kadar UEFA Konferans Ligi'nde 2 mağlubiyet 1 beraberliği bulunan Başakşehir, Petrocub'u da yenemeyerek galibiyet hasretini sürdürdü.

GOL SON DAKİKADA GELDİ

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Temsilcimiz Başakşehir'in golü ilk yarıda penaltıdan Piatek tarafından kaydedildi. Mücadele tam bitti derken 90+6'da Petrocub ekibi golü buldu ve maç 1-1 sonuçlandı.

Başakşehir bir sonraki maçta yine kendi evinde Heidenheim ile karşılaşacak.

Günün Maçları

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MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 1
FC Petrocub Hincesti FC Petrocub Hincesti

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Başakşehir
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