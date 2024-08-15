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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia engelini aştı ve play-off turuna kaldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.08.2024 22:33
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UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Iberia'yı 1-0 deviren Başakşehir, tur için sahaya çıktı. Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı kazanan temsilcimiz, İstanbul'da da rakibini 2-0 mağlup ederek Uefa Konferans Ligi'nde tur atladı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia engelini aştı ve play-off turuna kaldı!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia takımıyla sahasında karşı karşıya geldi. Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, İstanbul'da da rakibini 2-0 geçerek tur biletini kaptı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

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Düşük tempoda geçen mücadelede temsilcimiz RAMS Başakşehir'in golleri ikinci yarıda geldi. 50. dakikada Piatek ve 61. dakikada Pelkas'ın attığı gollerle rakibini 2-0 yenen Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

RAKİP BELLİ OLDU

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RAMS Başakşehir, play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

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Başakşehir uefa konferans ligi
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