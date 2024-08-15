RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia engelini aştı ve play-off turuna kaldı!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia takımıyla sahasında karşı karşıya geldi. Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, İstanbul'da da rakibini 2-0 geçerek tur biletini kaptı.
Düşük tempoda geçen mücadelede temsilcimiz RAMS Başakşehir'in golleri ikinci yarıda geldi. 50. dakikada Piatek ve 61. dakikada Pelkas'ın attığı gollerle rakibini 2-0 yenen Başakşehir, play-off turuna yükseldi.
RAMS Başakşehir, play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.