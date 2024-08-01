RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde toplamda 10 golle turladı!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda evinde 6-1 kazandığı maçın rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımını 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Başakşehir'in gollerini; 13 ve 90+1. dakikalarda Krzysztof Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler kaydetti.
Başakşehir'in 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Partizani'yi eleyen Gürcistan ekibi Iberia oldu.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci sınavını veren Başakşehir, iki maçını da kazanmayı bildi.