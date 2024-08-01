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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde toplamda 10 golle turladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.08.2024 23:43
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita takımını 4-0 mağlup etti. Toplam skoru 10-0 tamamlayan Başakşehir, bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde toplamda 10 golle turladı!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda evinde 6-1 kazandığı maçın rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımını 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

RAHAT BİR MAÇ GEÇTİ

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Başakşehir'in gollerini; 13 ve 90+1. dakikalarda Krzysztof Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'İN YENİ RAKİBİ BELLİ OLDU

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Başakşehir'in 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Partizani'yi eleyen Gürcistan ekibi Iberia oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN GALİBİYETLERE DEVAM EDİYOR

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Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci sınavını veren Başakşehir, iki maçını da kazanmayı bildi.

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Başakşehir
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