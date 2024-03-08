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Rams Park'ta ilklerin gecesi! Kerem Demibay'ın yıldızlaştığı maçta Galatasaray, Çaykur Rizespor engelini 6 golle aştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 21:03
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk etti. İlklerin yaşandığı maçta atılan goller izleyenleri hayran bıraktı. İki takımın da yüksek tempoda oynadığı mücadelede haftanın en iyi maçı olmaya aday cinstendi. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, Rizespor'u 6-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Köhn, Torreira, Icardi ve Kerem Demirbay (3) kaydetti. Rizespor'un iki golü ise Casper Hojer ve Olawoyin'den geldi.

Rams Park'ta ilklerin gecesi! Kerem Demibay'ın yıldızlaştığı maçta Galatasaray, Çaykur Rizespor engelini 6 golle aştı...
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Birçok oyuncunun ilkleri yaşadığı mücadeleyi Galatasaray 6-2 kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

DERRICK KÖHN VE LUCAS TORREIRA İLK KEZ ATTI

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Galatasaray, Derrick Köhn ve Lucas Torreira ile Rizespor karşısında iki farklı üstünlüğü buldu. İki futbolcu da sarı-kırmızılı takımdaki ilk gollerini attı.

KEREM DEMİRBAY FIRTINASI

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Galatasaray'da atılan müthiş gollere Kerem Demirbay'da eşlik etti. 5 dakikada sol ayağıyla 2 gol atan Kerem Demirbay inanılmaz bir performans sergiledi. Mücadelenin ikinci yarısında da penaltıdan golü bulan Demirbay hat-trick yaptı.

ICARDI GERİ DÖNDÜ

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En son Ankaragücü maçında penaltıdan attığı golle sevinç yaşayan Icardi, Rizespor filelerini 85. dakikasında havalandırarak geri döndü.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

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Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 400. maçına çıktı.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

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Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Çaykur Rizespor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Kaan’ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.

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