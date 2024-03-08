Rams Park'ta ilklerin gecesi! Kerem Demibay'ın yıldızlaştığı maçta Galatasaray, Çaykur Rizespor engelini 6 golle aştı...

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Birçok oyuncunun ilkleri yaşadığı mücadeleyi Galatasaray 6-2 kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

DERRICK KÖHN VE LUCAS TORREIRA İLK KEZ ATTI

Galatasaray, Derrick Köhn ve Lucas Torreira ile Rizespor karşısında iki farklı üstünlüğü buldu. İki futbolcu da sarı-kırmızılı takımdaki ilk gollerini attı.

KEREM DEMİRBAY FIRTINASI

Galatasaray'da atılan müthiş gollere Kerem Demirbay'da eşlik etti. 5 dakikada sol ayağıyla 2 gol atan Kerem Demirbay inanılmaz bir performans sergiledi. Mücadelenin ikinci yarısında da penaltıdan golü bulan Demirbay hat-trick yaptı.

ICARDI GERİ DÖNDÜ

En son Ankaragücü maçında penaltıdan attığı golle sevinç yaşayan Icardi, Rizespor filelerini 85. dakikasında havalandırarak geri döndü.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 400. maçına çıktı.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Çaykur Rizespor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Kaan’ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.





