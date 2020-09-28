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Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Glasgow Rangers maçınnı hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimans yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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