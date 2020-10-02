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Rangers - Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den önemli açıklamalar

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 02:06 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Türkiye ligini böyle oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi" ifadelerini kullandı dedi. Terim, "Galatasaray, kendi kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı. Çok üzgünüm o yüzden" dedi.

Rangers - Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den önemli açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, ilk yarıda iyi top oynadıklarını dile getirerek, "İlk 5-10 dakikanın haricinde devrenin sonuna kadar oyunu kontrol altına alan, pozisyon ve gole yakın bir Galatasaray vardı. Oyunun büyük bölümünde de topun kontrolünü kendinde bulundurdu." dedi.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSTA DEĞİLDİ"

İyi ve çabuk oynayan bir takımla karşılaştıklarını vurgulayan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 ile 60. dakika aralığında maçı kaybettik. İki gol geriye düştük. Burada bazı oyuncularımızın performansı idare eder gibi olmamalıydı. Bundan sonra bir maç daha yok. Türkiye ligini böyle oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi. Böyle maçlarda idare edilmez. Ayrıca Türkiye liginde 5 oyuncu değişikliğine alıştık. Burada 3 değişikliğe çok dikkat etmek zorundasınız. Erken değişimde sıkıntıya düşebilirsiniz. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50 ile 60. dakikalar arasında yaptık. Ondan sonra golü bulduk ama biraz geçti. Sonra da başka bir oyun oynandı. Bu oyunda da çok başarılı olamadık. Üzerine konuşulabilir, işte Linnes'in pozisyonu penaltıydı, verseydi de...

"GALATASARAY KENDİ KURULUŞ GÜNÜNDE AVRUPA'DA BAŞARILI OLMALIYDI"

"Buna rağmen Galatasaray, kendi kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı. Çok üzgünüm o yüzden."

Fatih Terim, Galatasaray'da kimsenin transfer yapmamak için özen göstermediğini dile getirerek, "Galatasaray'da kimse transfer yapmamak için özen göstermedi. Çalıştık olmadı, durumumuz da buna müsait değildi. Açıkçası Avrupa'yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynarız. Yönetime herhangi bir şey demenin manası yok. Uğraştılar olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık. Bunu söylediğim zaman belki alınıyor bazıları ama yok bu kabul edilir bir şey. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes. Öbür taraf daha beceri istiyor. O da lazım bize. Sattığımız kadar alacağımıza göre orada da başarılı olmalıydık." diye konuştu.

Çok üzgün olduğunu tekrarlayan tecrübeli teknik adam, "Bugün buradan başka bir sonuçla çıkabilirdik, çıkmalıydık. Çok iyi hazırlanmış bir organizasyonumuz oldu. Teknik, taktik ve fizik anlamında herkes hazırdı. Herkes de motiveydi. Ancak belirttiğim gibi saha içinde idare etmek olmadı. Çok üzgünüm, burayı atlasaydık çok başka bir hikaye olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"BELHANDA EĞER GİTMEK İSTİYORSA YAPILACAK BİR ŞEY YOK"

Fatih Terim, Faslı futbolcuları Younes Belhanda'ya Fransa'nın Nice ekibinin ilgi duyduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Burası Galatasaray takımı ve biz de zaten son noktaya gelmişiz. Şu anda 6 resmi maç oynamışız. 2,5 aydır da çalışıyoruz. Gelecek olanın adaptasyonu çok kolay değil. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre bence ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz. Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapılacak bir şey yok. Zaten yılan hikayesine döndü. Yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice takımına gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, burada da her şey belli olur." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


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