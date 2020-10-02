Rangers - Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den önemli açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, ilk yarıda iyi top oynadıklarını dile getirerek, "İlk 5-10 dakikanın haricinde devrenin sonuna kadar oyunu kontrol altına alan, pozisyon ve gole yakın bir Galatasaray vardı. Oyunun büyük bölümünde de topun kontrolünü kendinde bulundurdu." dedi.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSTA DEĞİLDİ"

İyi ve çabuk oynayan bir takımla karşılaştıklarını vurgulayan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 ile 60. dakika aralığında maçı kaybettik. İki gol geriye düştük. Burada bazı oyuncularımızın performansı idare eder gibi olmamalıydı. Bundan sonra bir maç daha yok. Türkiye ligini böyle oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi. Böyle maçlarda idare edilmez. Ayrıca Türkiye liginde 5 oyuncu değişikliğine alıştık. Burada 3 değişikliğe çok dikkat etmek zorundasınız. Erken değişimde sıkıntıya düşebilirsiniz. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50 ile 60. dakikalar arasında yaptık. Ondan sonra golü bulduk ama biraz geçti. Sonra da başka bir oyun oynandı. Bu oyunda da çok başarılı olamadık. Üzerine konuşulabilir, işte Linnes'in pozisyonu penaltıydı, verseydi de...