Rangers'tan dikkat çeken performans

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın karşılaşacağı Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) bu sezon gösterdiği performansla dikkati çekiyor. İskoçya'nın Glasgow kentinde 1872 yılında kurulan Rangers, maçlarını 50 bin 987 kişilik Ibrox Stadı'nda oynuyor.

İskoçya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Rangers, son yıllarda daha çok yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme geldi. Borçları nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan ve 2. sırada bitirdiği 2011-2012 sezonunun ardından 4. Lig'e düşürülen Rangers, 2016-2017 sezonunda yeniden Premiership'e yükseldi.

2018 yılında teknik direktör Steven Gerrard'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Glasgow ekibi, son iki sezonu Celtic'in arkasında 2. sırada tamamladı. Bu sezon şampiyonluğun güçlü bir adayı olan Rangers, ligde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

9 hafta sonunda 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayan ve maç fazlasıyla ligin zirvesinde yer alan Rangers, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.