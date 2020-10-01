Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Glasgow Rangers, Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından olay bir paylaşıma imza attı.

İskoç ekibi, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın sembolü olan 'Aslan'ı kedi şeklinde resmederek paylaştı.

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu.

