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Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2020 23:58 | Son Güncelleme

Glasgow Rangers, Galatasaray maçı sonrasında sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşıma imza attı.

Rangers'tan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Glasgow Rangers, Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından olay bir paylaşıma imza attı.

İskoç ekibi, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın sembolü olan 'Aslan'ı kedi şeklinde resmederek paylaştı.

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu.

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