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  4. Rangerslı yıldızlar partide yakalandılar, 6 maç ceza aldılar

Rangerslı yıldızlar partide yakalandılar, 6 maç ceza aldılar

30.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'da bir partide yakalanan Rangers'ın 5 oyuncusuna, koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

Rangerslı yıldızlar partide yakalandılar, 6 maç ceza aldılar

İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rangers takımının oyuncuları Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear'ın Kovid-19 ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.

Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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