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Rapçi Hayki'den çirkin sözler! Tepki yağıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Rapçi Hayki, sosyal medya hesabı Twitter'da çocuk istismarına tepki gösterirken dini değerlere küfür ederek herkesi şoke etti. Hayki, aldığı tepkiler nedeniyle Twitter'da gündem oldu.

Rapçi Hayki'den çirkin sözler! Tepki yağıyor

Rap müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı Hayki, çocuk istismarına tepkisini göstermek için attığı bir tweette dini değerlere küfredince Twitter'ın gündemine oturdu. Kadıköy'lü rapçi olarak tanınan Hayki'nin ağır küfür içeren paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ünlü rapçi Hayki, çocuk istismarına tepkisini dini değerlere ağır bir şekilde küfrederek ortaya koydu.

Twitter kullanıcıları, "DindüşmanıHayki" hashtagiyle paylaşımı yapan rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Hayki'nin attığı twit yüzünden hapis cezası almasını isteyenlerin olmasının yanı sıra Hayki'ye destek çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları da oldu.

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Hayki ise, Twitter'da "DindüşmanıHayki" hashtagiyle gündem olmasını ''İşlerimle olamadıysam da linçlerinizle tt olmuşum teşekkürler dostlar. Var olun bana kattıklarınız için'' diyerek gelen tepkileri umursamadı.

Hayki'nin gelen tepkiler üzerine ise bir süre sonra sosyal medya hesabı silindi. Hesabı kendisinin mi kapattığı yoksa askıya mı alındığı ise bilinmiyor.

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Rapçi Hayki hayki hayki twitter

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