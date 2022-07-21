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Rapçi Murda sahneye para atan seyirciye kızdı: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

21.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap müziğin tanınan ismi Murda, önceki gün bir beach club'ta konser verdi. Ancak konser sırasında bir hayranı ünlü rapçiye doğru sahneye para attı. Bu harekete kızan Murda'nın para atan seyircisini azarladı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile konserinde yaptığı şov ile gündem olan rapçi Murda, hayranlarıyla bu defa bir beach club'ta buluştu.
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"FAKİR Mİ GÖRÜNÜYORUZ SANA?"

Ancak Murda bir seyircisinin hareketine oldukça kızdı. Popbizde'nin haberine göre Murda'nın konseri sırasında bir seyirci sahneye para attı.

Bunu gören rapçi ise seyirciyi azarlayarak "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" dedi. Murda'nın o görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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