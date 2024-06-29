Rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı! 'Tutuklanıyorum' diyerek paylaştı

Gerçek adı Ekincan Arslan olan ancak herkesin Sansar Salvo adıyla tanıdığı ünlü rapçi gözaltına alındı. Sansar Salvo gözaltına alınırken video çekti. Ünlü rapçi, "Bakın otobüsten yine alınıyorum, yine alınıyorum, tutuklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem kanser tedavisi görüp ardından yeniden sahnelere geri dönen Sansar Salvo hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CEZAEVİNE GİRİŞ SEBEBİ HENÜZ AÇIKLANMADI!

Ünlü rapçi Ekincan Aslan, geçtiğimiz günlerde cezaevine girdiği haberleriyle gündeme geldi. Bu bilgi prodüktörü tarafından doğrulanırken, Sansar Salvo'nun cezaevine giriş sebebi henüz açıklanmış değil. Sansar Salvo'nun hayatı, geçmişte kanser tedavisi görmesi ve ailevi sorunlar yaşamasıyla dikkat çekmişti.







