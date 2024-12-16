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  4. Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evindeki aramadan bakın neler çıktı

Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evindeki aramadan bakın neler çıktı

16.12.2024 09:56
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16.12.2024 09:56
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Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı. Sansar Salvo çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ağır Roman, Dum Taka Dum ve Koptu Kayış gibi şarkılarla tanınan rapçi Sansar Salvo hakkında son dakika gelişmesi... Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Sansar Salvo lakabıyla tanınan ve bir dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden intihara teşebbüs ettiğini anlatmıştı.

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Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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