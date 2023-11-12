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Raphael Dwamena maç sırasında yere yığıldı, hayatını kaybetti! Ölümündeki ardından şaşırtan gerçek

12.11.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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Arnavutluk Süper Ligi'nde oynanan Egnatia Rrogozhine - Partizani Tirana maçında herkesi derinden üzen bir olay yaşandı. Ligin gol kralı Raphael Dwamena maç esnasında bir anda yere yığılırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. İşte detaylar...

Arnavutluk Süper Ligi'nde oynanan Egnatia Rrogozhine - Partizani Tirana maçında acı bir olay yaşandı. İlk yarısı oynanan karşılaşmada ev sahibi ekipten Raphael Dwamena bir anda yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 28 yaşındaki oyuncu, sahada yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülmeye çalışılsa da başarılı olunamazken Ganalı oyuncu hayatını kaybetti.

SAHADA HAYATINI KAYBETTİ

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Dokuz kez Gana Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği anlaşılırken, ölümünün ardından şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

5 SENE ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

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Ganalı oyuncu 2021 yılında Avusturya kulübü BW Linz'de forma giyerken, Avusturya Kupası son 16 turunda oynanan TSV Hartberg maçında yine sahada yere yığılmıştı.

Hastaneye kaldırılan Dwamena kurtarılırken Hartberg ile oynanacak maç iptal edilmişti. 2016/17 sezonunda Avusturya'daki performansıyla dikkat çeken oyuncunun kariyeri sık sık kalp rahatsızlığı nedeniyle sekteye uğramıştı.


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