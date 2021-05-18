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Rapunzel masalı gerçeğe dönüştü! Beş yaşından bu yana saçlarını hiç kestirmeden uzattı

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğunuzda mutlaka Rapunzel masalına denk gelmişsinizdir. Hapsedildiği şatodan kurtulmak için prense saçlarını uzatan Rapunzel’in efsanesi gerçeğe dönüştü. Sizleri 36 yaşındaki Ukraynalı model Alena Kravchenko ile tanıştırmak istiyoruz.

Rapunzel masalı gerçeğe dönüştü! Beş yaşından bu yana saçlarını hiç kestirmeden uzattı

İnternet fenomenlerine bir yenisi daha eklendi. ‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak anılan Ukraynalı Alena Kravchenko, yaklaşık 198 santimetre uzunluğundaki saçlarıyla bir fenomen oldu. Ukraynalı model Alena, annesinin kendisine “Kadınların uzun saçları olur” dediğinden beri saçlarını uzatıyor. Beş yaşından beri saçlarını uzatan Alena, son 31 yıldır büyük bir özenle bakım yapıyor ve saçlarına bakıyor. Saçlarının düz olması için ise düzenli olarak saç maskesi ve kafa masajı yapmayı tercih ediyor. Saçlarını şekillendirmek istediğinde ise bu işlemin saatlerini alması ve zarar gelmesinden korktuğu için özel bir tarak kullanıyor. Saçlarını ısının zararlı olmasından dolayı ise kurutmuyor.

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Saçlarında herhangi bir boya olmadığını belirten Alena, sosyal medyada kısa bir sürede popülerliğe kavuştu. Kendisinin şu anda Instagram hesabında yaklaşık 61 bin takipçisi bulunuyor. Birçok insanın kendisiyle fotoğraf çektirmek ve saçlarına dokunmak istediğini belirten Alena, "Bu sürecim 5 yaşındayken başladı. Saçımı bir keresinde kısa kestirdikten sonra bir daha hiç kuaföre gitmedim” diye konuştu.

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Sosyal medyada ve şehrinde gördüğü ilgiden oldukça mutlu olan Alena verdiği bir röportajda ise, “Erkekler doğal sarışın ve bu uzunluktaki saçlara bayılıyorlar. Hem şehrimde hem de sosyal medyada her zaman ilgi odağıyım.Şehrimdeki herkes beni tanıyor ve sarı saçlarıma imreniyorlar. Birçok insan benimle fotoğraf çektirmek ve saçlarıma dokunmak istiyor. Gerçek olup olmadıklarını soranlar da var” ifadelerini kullandı.

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Uzun saçlarına sık sık bakım yaptığını dile getiren Alena, “Saçımın en ve tek rahatsız edici yanı yere değmesi. Bazen bunu engellemek için at kuyruğu yapıyorum” dedi.

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