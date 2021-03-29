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Sosyal medyanın moda ikonu! Harika kostümler tasarlayan büyükanne

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bit pazarından aldığı parçalarla harika kostümler tasarlayan 58 yaşındaki muhteşem büyükanne Marina Badianova ile tanışın. Şimdiye kadar steampunk, tarih, folklor ve peri masalları temalarında onlarca cosplay yapan bu kadın yaratıcılığın sınırları olmadığını kanıtlıyor.

Sosyal medyanın moda ikonu! Harika kostümler tasarlayan büyükanne

Emeklilik birçok kişi için oldukça sıkıcı ve monoton bir yaşamın başlangıcı olarak bilinir. Emeklilik zamanında pek çok kişinin sahil kasabasına yerleşme hayali vardır. Ancak kendi kostümlerini yaratan ve yetenekli fotoğrafçıların objektifinden çekilen kareleriyle bir film sahnesinden fırlayan Marina Badianova için durum oldukça farklıdır.

kapak büyükanne

St.Petersburg'da yaşayan Marina'nın hobisi kızının fotoğraf çekimi için kıyafet seçmesi gerektiğinde başladı. Marina sadece dikmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenmek iseyen ve meraklı genç kadınlara da ücretsiz dikiş dersi veriyor. Kendi malzemelerini ikinci el mağazalarından ve bit pazarlarından temin ediyor.

büyükanne

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