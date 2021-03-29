Sosyal medyanın moda ikonu! Harika kostümler tasarlayan büyükanne

Emeklilik birçok kişi için oldukça sıkıcı ve monoton bir yaşamın başlangıcı olarak bilinir. Emeklilik zamanında pek çok kişinin sahil kasabasına yerleşme hayali vardır. Ancak kendi kostümlerini yaratan ve yetenekli fotoğrafçıların objektifinden çekilen kareleriyle bir film sahnesinden fırlayan Marina Badianova için durum oldukça farklıdır.

St.Petersburg'da yaşayan Marina'nın hobisi kızının fotoğraf çekimi için kıyafet seçmesi gerektiğinde başladı. Marina sadece dikmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenmek iseyen ve meraklı genç kadınlara da ücretsiz dikiş dersi veriyor. Kendi malzemelerini ikinci el mağazalarından ve bit pazarlarından temin ediyor.



