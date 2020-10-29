Rashford, Mbappe'nin rekorunu kırdı

Dakikalar 63'ü gösterirken Mason Greenwood'un yerine oyuna dahil olan İngiliz golcü, 74., 78. ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Ancak bu hat-trick'in bir önemi daha var: United'ın 22 yaşındaki golcüsü, Devler Ligi özelinde kulübeden gelerek tam 27 dakikayla rakip fileleri 3 kez havalandıran en hızlı oyuncu olma unvanını da Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe'nin elinden aldı.

Rashford, bu hat-tricki daha erken tamamlama imkanı eline geçmesine rağmen alkışlanacak bir mütevazilikle takımının 87. dakikada kazandığı penaltıyı Anthony Martial'in kullanmasına izin verdi. Beyaz noktada hata yapmayan Martial böylece kendisi adına sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu.

Fransız golcü, söz konusu rekoru dün geceye kadar 38 dakikayla elinde bulunduruyordu. Mbappe'yi ise 44 dakikayla Walter Pandiani ve 45 dakikayla Joseba Llorente takip ediyor.

