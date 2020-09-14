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Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'a geri döndü!

FUTBOL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a geri döndü.

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'a geri döndü!

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaptığı yorumlarla sıkça adından söz ettiren ancak Boşnaklar hakkındaki sözleriel tepli çeken Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü.

Gökçek ailesine ait Beyaz TV’de Boşnaklar'a yönelik sözleri sonrası bir süre ekranda yer almayan Kütahyalı, daha sonra programa geri dönmüştü ancak gelen tepkilerin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ile yolların ayrıldığı Spor Koordinatörü Ertem Şener tarafından açıklanmıştı.

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından 'ROK' Beyaz Futbol'a geri döndü ve yorumlarına başladı.

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