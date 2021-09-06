SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında lokma döktürdü

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında lokma döktürdü

06.09.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Futbol programının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan gidişinin şerefine lokma döktürdü. Aşçı elbiseleriyle mutfağa geçen Kütahyalı, "İzmir'de gelenek vardır. Beladan kurtulduğunuzda lokma dökülür. Sokağa girersin benim gibi giyinmiş bir adam lokmayı yaptırmış" dedi.

BEYAZ TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında ilginç anlar yaşandı. Yayına geç katılan Rasim Ozan Kütahyalı, programa mutfaktan bağlandı. Aşçı önlüğünü giyen Kütahyalı, Falcao'nun gidişi şerefine lokma döktürdü.

"KURTULDUĞUMUZ İÇİN DÖKTÜRDÜM"

4y3

Lokmayı neden döktürdüğünü anlatan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bizim İzmir'de bir gelenek vardır. Bir dertten, beladan kurtulduğunuzda yahut biri vefat ettiğinde lokma döktürülür.İstanbul'da da vardır ama İzmir'de yoğun bir gelenektir. Bir sokağa girersin lokmacı benim gibi giyinmiş bir adam lokmayı yaptırmış. Ben de Falcao'dan kurtulduğumuz için lokma döktürdü" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladıBeşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Mostafa Mohamed'den transfer açıklamasıMostafa Mohamed'den transfer açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

G.Saray'da bir ayrılık daha

G.Saray'da bir ayrılık daha

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması

Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.