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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mourinho'ya ağza alınmayacak küfürler! ''Tazminatını alıp s... olup gidecek..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 08:37
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 3-1 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanması ile beraber Fenerbahçe taraftarları yönetim ve başkan Ali Koç’a tepki gösterdi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mourinho'ya küfürlü eleştirisi sosyal medyada gündeme oturdu.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mourinho'ya ağza alınmayacak küfürler! ''Tazminatını alıp s... olup gidecek..."

Dev derbide Fenerbahçe’nin Galatasaray’a sahasında 3-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç’a tepki gösterdi.

"TAZMİNATINI ALIP BURADA S...TİR OLUP GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

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Rasim Ozan Kütahyalı, "Mourinho dahi bir adam. Ali Koç’u delirtip delirtip delirtip Ali Koç’un onu kovmasını ve tazminatı alıp burada S… olup gitmeyi düşünüyor." dedi.

"DAMARLARINI PATLATIR"

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Sözlerine devam eden Kütahyalı, "Ali Koç’un damarlarını patlatır bu Mourinho." diyerek sözlerini noktaladı. Rasim Ozan'ın bu sözleri Fenerbahçeli taraftarları bir hayli kızdırdı.

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José Mourinho Rasim Ozan Kütahyalı fenerbahçe
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