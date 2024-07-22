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Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler! "O kulübü şampiyon yapacak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.07.2024 09:51
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olurken, ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler! "O kulübü şampiyon yapacak"

Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu.

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Seçim zaferinin ardından konuşan Hacıosmanoğlu geçmişi unutarak temiz bir sayfa açacağını söylerken, Rasim Ozan Kütahyalı’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK"

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Kütahyalı yaptığı açıklamada İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağını iddia etti.

"TFF FENERBAHÇE'Yİ DIŞLAYAMAZ"

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“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç’u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe’yi dışlayamaz. Fenerbahçe’yi kaybetmek istemezler."

"FENERBAHÇE DÜŞMANI GİBİ GÖRÜLSE DE..."

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"Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim"

SEÇİMDE BOŞ OY ATMIŞTI

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılan seçimde ne Büyükekşi'yi ne de Hacıosmanoğlu'nu desteklemeyerek boş oy atmıştı.

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