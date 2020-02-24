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Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni kanalı ROK TV oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 24.02.2020 14:02 | Son Güncelleme

Boşnaklara yönelik skandal sözleri sonrası Beyaz TV'deki görevine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeni adresi ROK TV isimli Youtube kanalı oldu. Kütahyalı ilk yayınında Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni kanalı ROK TV oldu

Beyaz TV’de Boşnaklara yönelik sözleri sonrası bir süre ekranda yer almayan
spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, daha sonra programa geri dönmüş ancak tepkilerin ardından yeniden görevine son verilmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı bu kez, ROK TV adlı bir YouTube kanalı ile geri döndü ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı 30 Nisan 1981, İzmir'de doğdu. Eğitim hayatı ve çocukluğu İzmir'de geçti. Babası mühendis, annesi öğretmendir. İzmir 60.Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu ancak 2.sınıftan ayrılarak yarım bıraktı.

Genç yaşında sinemaya yönelen Rasim Ozan Kütahyalı, 2002 yılında Sinan Çetin'le tanıştı. Bu tanışmanın ardından Sinan Çetin'in yapım şirketi Plato Film'de çalışmaya başladı. Burada metin yazarlığı yaptı. 2007 yılında Taraf'ın yorum sayfasına yazılar göndermeye başladı. Yazıları bir süre sonra oldukça ses getirdi ve Taraf'tan köşe yazarlığı teklifi aldı ve 10 Ağustos 2008'de Taraf gazetesi yazarı oldu.

2009 yılında Mahmut Övür ile birlikte Kanal T'de yayınlanan 'Politik Performans' adlı programda yorumculuk yaptı. Ayrıca Kanal T Ana Haberleri'nde de yorumcu olarak görev yaptı. Bir süre sonra buradan ayrıldı ve CNN Türk'te Reha Muhtar'ın sunduğu 'Çok Farklı' programında danışman olarak çalıştı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olup Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları bulunuyor. Kütahyalı, şu sıralarda ise ROK TV’de spor yorumculuğu yapıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamın tüm hayatı falsolu :)
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