Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni kanalı ROK TV oldu

Genç yaşında sinemaya yönelen Rasim Ozan Kütahyalı, 2002 yılında Sinan Çetin'le tanıştı. Bu tanışmanın ardından Sinan Çetin'in yapım şirketi Plato Film'de çalışmaya başladı. Burada metin yazarlığı yaptı. 2007 yılında Taraf'ın yorum sayfasına yazılar göndermeye başladı. Yazıları bir süre sonra oldukça ses getirdi ve Taraf'tan köşe yazarlığı teklifi aldı ve 10 Ağustos 2008'de Taraf gazetesi yazarı oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı bu kez, ROK TV adlı bir YouTube kanalı ile geri döndü ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz TV’de Boşnaklara yönelik sözleri sonrası bir süre ekranda yer almayan spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, daha sonra programa geri dönmüş ancak tepkilerin ardından yeniden görevine son verilmişti.

2009 yılında Mahmut Övür ile birlikte Kanal T'de yayınlanan 'Politik Performans' adlı programda yorumculuk yaptı. Ayrıca Kanal T Ana Haberleri'nde de yorumcu olarak görev yaptı. Bir süre sonra buradan ayrıldı ve CNN Türk'te Reha Muhtar'ın sunduğu 'Çok Farklı' programında danışman olarak çalıştı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olup Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları bulunuyor. Kütahyalı, şu sıralarda ise ROK TV’de spor yorumculuğu yapıyor.

