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Rasim Ozan Kütahyalı, Önder Karaveli için ne dedi? Beşiktaş’tan isim vermeden ‘Müptezel’ göndermeli sert cevap!

20.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli’nin açıklamalarını değerlendiren spor yorumcuları Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar’a Beşiktaş’tan tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar’ın Önder Karaveli’ye yönelik yaptığı açıklamalara isim vermeden, ‘’Müptezel’’ diyerek tepki gösterdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Önder Karaveli için ne dedi? Beşiktaş’tan isim vermeden ‘Müptezel’ göndermeli sert cevap!

Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş’ın teknik sorumlusu Önder Karaveli’nin açıklamalarını TV’deki spor programında yorumlayan Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı, tepki çeken sözler sarf etti. İkilinin Önder Karaveli hakkındaki tepki çeken yorumlarına Beşiktaş’tan sert cevap geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE AHMET ÇAKAR, ÖNDER KARAVELİ İÇİN NE DEDİ?

Ahmet Çakar, Önder Kareveli için 'Nişantaşı'nda ünlü kadınların moda tasarımcısı gibi konuşuyorsun hocam'' derken, Rasim Ozan Kütahyalı ise tepki çeken bir yorumda bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Önder Karaveli için ne dedi? Beşiktaş’tan isim vermeden ‘Müptezel’ vurgulu sert cevap!

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaşımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir.

Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır.

Bu süreçte, müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlının sözel ve fiziksel tepki vermemesi son derece önemlidir.

Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız.

Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır.

Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetkmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin "reklamın iyisi kötüsü olmaz" mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının değil tüm faziletli insanların sorunudur."

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Beşiktaş'tan çok sert açıklama!Beşiktaş'tan çok sert açıklama!
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Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü
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