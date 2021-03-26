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Rasim Öztekin'in eşi paylaştı! 'İçimde tarifsiz bir sızı'

26.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, duygusal bir paylaşımda bulundu. Öztekin ile çekilen bir karesini paylaşan Kazancıbaşı, "Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok" dedi.

Rasim Öztekin'in eşi paylaştı! 'İçimde tarifsiz bir sızı'

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 9 Mart'ta hayatını kaybetti. Vefat haberi ile sanat camiasını yasan boğan Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında usta oyuncu, kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta oyuncunun 2005 yılında dünya evine girdiği eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları yayınlayan Öztekin, paylaşımına düştüğü notla herkesi duygulandırdı.

Öztekin'in eşi paylaşımına şu notu düştü:

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"AKLIM HEP O GÜNDE, O ANDA"

"Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok. Tüm bunların bir kabus olmasını ve uyandığımda aşkımı, tontişimi yanıbaşımda görmeyi çok istiyorum. Ama gerçekler çok acı. Kalbimdeki yara çok yeni ve içim fazlasıyla acıyor.

Telefonum genelde sessizde. Ancak kendimi biraz toparladığım anlarda dönebiliyorum sizlere. Fakat dostlarla yapılan her yeni bir konuşma aşkımı kaybettiğim kabus gibi o 10 dakikaya götürüyor beni. Mesajlarınızın çoğunu henüz okuyamadım bile. Ama kendimi bir an önce toparlamam gerekiyor, biliyorum."

HİÇ KOLAY DEĞİL

Rasim senin güçlü duruşunu, pozitif enerjini ve neşeli halini sever ve hep öyle olmanı isterdi" diyor bazılarınız. Haklısınız ama hiç beklenmedik bir anda el ele yaşlılık dönemi hayalleri kurduğum sevdiğim adamı, aşkımı, sırdaşımı, yol arkadaşımı kaybetmenin travmasından hafifletmek hiç kolay değil.

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Sevgili dostlar, arkadaşlar; telefonla veya mesajla hepinize dönemediğim için lütfen kusuruma bakmayın. Şu sıra maalesef ki her birinize ayrı ayrı yanıt verecek gücüm, enerjim yok. Zor bir dönemden geçiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. İyi ki varsınız, sizlerin sıcacık sevgisini, desteğini yüreğimde hissetmek bana güç veriyor. Her birinize bu zorlu günlerimde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Rasim Öztekin
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