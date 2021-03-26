Rasim Öztekin'in eşi paylaştı! 'İçimde tarifsiz bir sızı'

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 9 Mart'ta hayatını kaybetti. Vefat haberi ile sanat camiasını yasan boğan Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında usta oyuncu, kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta oyuncunun 2005 yılında dünya evine girdiği eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları yayınlayan Öztekin, paylaşımına düştüğü notla herkesi duygulandırdı.

Öztekin'in eşi paylaşımına şu notu düştü:

"AKLIM HEP O GÜNDE, O ANDA"

"Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok. Tüm bunların bir kabus olmasını ve uyandığımda aşkımı, tontişimi yanıbaşımda görmeyi çok istiyorum. Ama gerçekler çok acı. Kalbimdeki yara çok yeni ve içim fazlasıyla acıyor.

Telefonum genelde sessizde. Ancak kendimi biraz toparladığım anlarda dönebiliyorum sizlere. Fakat dostlarla yapılan her yeni bir konuşma aşkımı kaybettiğim kabus gibi o 10 dakikaya götürüyor beni. Mesajlarınızın çoğunu henüz okuyamadım bile. Ama kendimi bir an önce toparlamam gerekiyor, biliyorum."