Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden önce gönderdiği son mesajı, Seksenler'in yapımcısı Birol Güven paylaştı

Rasim Öztekin'in başrol oynadığı Seksenler'in yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta sanatçının son mesajını yayınlandı.

"20 DAKİKA ÖNCE BANA GÖNDERMİŞTİ"

Güven mesajında,"Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti.Mekanın cennet olsun" dedi.

Güven ayrıca usta oyuncunun mesajının ise "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji...Seksenler'de de kullanılabilir" olduğunu yazdı.

"USTAMIZI, CANIMIZ ABİMİZİ KAYBETTİK"

Öztekin ile birlikte Seksenler dizisinde rol alan Şoray Uzun ise sosyal medya hesabından üzüntülerini "Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik" mesajıyla duyurdu.

AYŞE TOLGA

Seksenler'in bir başka oyuncusu Ayşe Tolga da "Çok üzgünüm. Canım Rasim abim.. Ne diyeyim, abim Eşi Esra, kızı Pelin, Seksenler ailemin ve tüm sevenleri başımız sağolsun" mesajını paylaştı.





