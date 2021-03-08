Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı herkesi üzüntüye boğdu! Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.
Rasim Öztekin'in vefat haberinin ardından ünlü isimler de acılarını paylaştı. Öztekin'in Seksenler dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşları da acı haberle sarsıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklamasında "Geçtiğimiz yaz gururla taşıdığı kavuğu emanet etmişti.Kıymetli tiyatro sanatçımız RasimÖztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tiyatro camiasına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise paylaşımında, Türk sinema ve tiyatrosunun bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Usta oyuncumuz Rasim Öztekin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim" dedi.
"Kıymetli sanatçı büyüğümüz Rasim Öztekin abimizin mekanı cennet olsun,Güzel günlerimiz yadigar kaldı.Tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin"
"İyi kalpli, güzel bir kardeşimizi yitirdik. Allah gani gani rahmet
eylesin"
"Hepimizin başı sağ olsun. Rasim Öztekin'e veda etmek zor. Ailesine ve tüm
tiyatro camiasına sabır diliyorum"
"Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi
sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"
"Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik."
"Çok üzgünüm. Canım Rasim abim.. Ne diyeyim, abim Eşi Esra, kızı Pelin, Seksenler ailemin ve tüm sevenleri başımız sağolsun"
"Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk"
"Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim.
"Ahhhhhh bu nasıl veda...Yattığın yer incinmesin. Türk Tiyatrosunun başı sağolsuN. Çok üzgünüm çok"
"Ah. #rasimöztekin ışık mı oldun Usta. Türk Tiyatrosu’nun başı sağolsun..Türkiye’nin başı sağolsun"
"Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın"
"Melek gibi abimizdi. Klavye Delikanlıları'nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko’nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim... Mekanın cennet olsun Kavuşturulmuş eller"
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