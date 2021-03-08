Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı herkesi üzüntüye boğdu! Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise paylaşımında, Türk sinema ve tiyatrosunun bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Usta oyuncumuz Rasim Öztekin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklamasında "Geçtiğimiz yaz gururla taşıdığı kavuğu emanet etmişti.Kıymetli tiyatro sanatçımız RasimÖztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tiyatro camiasına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekin'in vefat haberinin ardından ünlü isimler de acılarını paylaştı. Öztekin'in Seksenler dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşları da acı haberle sarsıldı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

"İyi kalpli, güzel bir kardeşimizi yitirdik. Allah gani gani rahmet

eylesin"

YEKTA KOPTAN

"Hepimizin başı sağ olsun. Rasim Öztekin'e veda etmek zor. Ailesine ve tüm

tiyatro camiasına sabır diliyorum"

CÜNEYT ARKIN

"Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi

sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle

öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"



ŞORAY UZUN

"Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik."

AYŞE TOLGA

"Çok üzgünüm. Canım Rasim abim.. Ne diyeyim, abim Eşi Esra, kızı Pelin, Seksenler ailemin ve tüm sevenleri başımız sağolsun"

CAN YILMAZ

"Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk"