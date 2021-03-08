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  4. Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin hastane önünde gözyaşlarını tutamadı

Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin hastane önünde gözyaşlarını tutamadı

08.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin hastane önünde gözyaşlarını tutamadı

Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde görüntülenen Öztekin'in kızı Pelin Öztekin bir banka oturup ağladı.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babasını hastanede bekleyen Pelin Öztekin olayın şokunu atlatamadı. Konu ile ilgili konuşmak istemeyen Öztekin’in üzgün tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika! Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı Pelin Öztekin son durumu açıkladıSon dakika! Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı Pelin Öztekin son durumu açıkladı

Oyuncu Pelin Öztekin, babası hakkında sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

Ekran Alıntısı

"İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.”

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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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