Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin hastane önünde gözyaşlarını tutamadı

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babasını hastanede bekleyen Pelin Öztekin olayın şokunu atlatamadı. Konu ile ilgili konuşmak istemeyen Öztekin’in üzgün tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Pelin Öztekin, babası hakkında sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

"İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.”

