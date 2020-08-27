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Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devretti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Rasim Öztekin, Geleneksel Tiyatro’nun önemli bir simgesi olan kavuğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törende Şevket Çoruh’a devredecek.

Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devretti

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Tiyatro’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

Rasim Öztekin, Geleneksel Tiyatro’nun önemli bir simgesi olan kavuğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törende Şevket Çoruh’a devredecek.

‘KALBİM KAVUKLU OLARAK TİYATRO YAPMAMA İZİN VERMEDİ’

Kavuğu dört yıl önce Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy’dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirterek şunları söyledi:

“Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, Kavuk’lu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.

Büyük özverilerle ‘Baba Sahne’yi’ kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh’a Türk Tiyatrosu’na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim. Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni’ne bekliyoruz.”

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