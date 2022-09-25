Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş için 2 milyon dolar harcadı! Helikopterle bakın kimi getirmiş

Kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş gündemden düşmüyor! 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw Gündeş'i için kesenin ağzını açmış.

Bahar Candan'ın eski aşkı olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Ardından ortaya birlikte samimi fotoğrafları da çıkan çiftin evlendiği haberleri gündemdeydi.

HELİKOPTERLER ÖZEL GETİRİLDİ

Rassan Khoshnaw Posta'da yer alan iddialara göre Gündeş için paraya kıydı.

Dubai’deki ‘Burj El Arab Oteli'nin kral dairesindeki teklif için Rassan, 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı. Gündeş, Dubai'ye helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan piyanistin melodileri eşliğinde sevgilisine “Evet" dedi.

