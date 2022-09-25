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Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş için 2 milyon dolar harcadı! Helikopterle bakın kimi getirmiş

25.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıza Sarraf ile boşandıktan sonra özel hayatını pek paylaşmayan Ebru Gündeş'in bir süredir Rassan Khoshnaw ile evlendiği konuşuluyor. Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Gündeş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş için 2 milyon dolar harcadı! Helikopterle bakın kimi getirmiş

Kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş gündemden düşmüyor! 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw Gündeş'i için kesenin ağzını açmış.

Bahar Candan'ın eski aşkı olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Ardından ortaya birlikte samimi fotoğrafları da çıkan çiftin evlendiği haberleri gündemdeydi.

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HELİKOPTERLER ÖZEL GETİRİLDİ

Rassan Khoshnaw Posta'da yer alan iddialara göre Gündeş için paraya kıydı.

Bahar Candan'dan lezbiyenlik itirafı! &quot;Ebru Gündeş'in eski sevgilimle evleneceğini duyunca...&quot;Bahar Candan'dan lezbiyenlik itirafı! "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle evleneceğini duyunca..."

Dubai’deki ‘Burj El Arab Oteli'nin kral dairesindeki teklif için Rassan, 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı. Gündeş, Dubai'ye helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan piyanistin melodileri eşliğinde sevgilisine “Evet" dedi.

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