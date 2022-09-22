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Bahar Candan'dan lezbiyenlik itirafı! "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle evleneceğini duyunca..."

22.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan bir süre önce sosyal medyasında lezbiyen olduğunu açıklamıştı. Kadınlardan hoşlandığını söyleyen Candan katıldığı programda yeni bir itirafta bulundu. Bahar Candan bu açıklamasını Ebru Gündeş ve eski sevgilisi yüzünden yapmış. İşte Bahar Candan'ın ilginç sözleri...

Bahar Candan'dan lezbiyenlik itirafı! "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle evleneceğini duyunca..."

İşte Benim Stilim'in yarışmacısı olarak tanınan ve her yaptığı olay olan Bahar Candan bir süre önce "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini ve lezbiyen olduğunu duyurmuştu. Bahar Candan katıldığı bir yayında "Lezbiyen misin?" sorusuna yanıt verdi.

Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'dan daha önce çocuk aldırdığı iddia edilen Bahar Candan'ın bu açıklamayı yapmasının sebebi bu ikilinin evleneceği haberini almış olmasıymış.

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EBRU GÜNDEŞ HABERİNİ DUYUNCA...

Candan açıklamasında "Çok kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Ebru Gündeş
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