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Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de araç içi trafik kazası nedeni ile tetkik ve tedavisi yapılırken sağ batın bölgesinde büyük bir kitle tespit edilen hasta Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.Genelde bu tip kitlelerin rastlantısal ve büyük boyutlara ulaştığında fark edildiğini belirten Op.

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Eskişehir’de araç içi trafik kazası nedeni ile tetkik ve tedavisi yapılırken sağ batın bölgesinde büyük bir kitle tespit edilen hasta Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Genelde bu tip kitlelerin rastlantısal ve büyük boyutlara ulaştığında fark edildiğini belirten Op. Dr. Orhan Kalaycı, Op. Dr. Mustafa Sungur ve Op. Dr. Coşkun Kaya, ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, ameliyat sonrası takiplerinde hiçbir sorun yaşanmadığını, birçok merkezde yüksek riskli olması nedeniyle yapılmayan bu tip ameliyatların Eskişehir Şehir hastanesine başarılı bir şekilde yapıldığını belirttiler.
Ameliyata ilişkin bilgiler veren cerrahi ekip, 15x10 santimetre boyutundaki kitle ile birlikte sağ böbreğin çıkartılırken bağırsaklar ve ana toplardamarın korunduğunu ifade ederek bu şekilde kompleks vakaların burada Üroloji ve Genel Cerrahi ekibi ile olduğu gibi multidisipliner biçimde yaklaşıldığını vurguladılar.
Eskişehir’de yapılan nitelikli ve başarılı ameliyatların hastaların sağlığına kavuşmasında çok önemli rolü olduğunu belirten Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici de Eskişehir Şehir Hastanesinde alanında uzman hekimler ve sağlık ekibinin olağanüstü gayretleri sonucunda hastanenin çok önemli başarılara imza attığının altını çizdi. Ayrıca modern tedavi yöntemleri ile nitelikli sağlık hizmeti verdiklerini ve sadece Eskişehir’e değil çevre illerden de birçok hastanın Şehir Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.

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