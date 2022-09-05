Ray Sigorta müşteri deneyimini bir adım öteye taşıyor

İSTANBUL (AA) - Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, "Ray Sigorta olarak daha uzun vadeli geri dönüşler yerine, yaşanabilecek olası bir memnuniyetsizliğe anlık çözüm sunmanın çok daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Müşterimiz ikame aracını teslim aldığı anda memnuniyetini ölçecek çok kısa 2 sorudan oluşan bir anket paylaşıyoruz. İş işten geçtikten sonra değil, problemlere hızlıca çözüm buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, salgın süreci, kişilerin zamanlarını nasıl ve kimlerle geçirdiklerini sorgulamalarının yanı sıra sigorta şirketleri de dahil olmak üzere hangi şirketlerle iş yaptıklarını da yeniden düşünmeye zorladı.

Poliçe sahipleri, hayatlarının her alanında yaşadıkları kolay, sorunsuz ve olumlu etkileşimleri sigortacılarından da beklemeye başladı.

Risklerin ve maliyetlerin daha önce hiç bu kadar yüksek olmadığı bir dönemle karşı karşıya olan sigorta sektörü ise artık müşteri deneyimi çalışmalarını odağına alarak ilerliyor.

- "İş işten geçtikten sonra değil, problemlere hızlıca çözüm buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, kullanıcı deneyimi konusunda geliştirdikleri başarılı projelerle adlarından söz ettirirken, çalışmalarını ödüllerle taçlandıran Ray Sigorta olarak sektörde bir yeniliğe imza attıklarını, Türkiye'de ilk olan yeni proje sayesinde, oto sigortalarında müşterilerin en sık kullandığı ikame araç konusuna farklı bir yaklaşım getirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Müşteri deneyimine yönelik dönüşüm odaklı çalışmaların ve yeniden tasarlanmış deneyimlerin başarılı bir sigorta şirketi için büyük önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sektörümüzdeki tüm markalar genelde verdikleri hizmet sonrası müşteri memnuniyetini ölçüyor. Bu yaklaşım çok kıymetli olmakla birlikte, hizmet alımı sonrası bir ölçüm olduğu için o anda yaşanan problemlere maalesef çözüm olamıyor. Biz Ray Sigorta olarak daha uzun vadeli geri dönüşler yerine, yaşanabilecek olası bir memnuniyetsizliğe anlık çözüm sunmanın çok daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu fikrimiz ışığında iş ortağımız Mondial Assistance ile birlikte sektörümüzde bir ilke imza attık.

Müşterimiz ikame aracını teslim aldığı anda memnuniyetini ölçecek çok kısa 2 sorudan oluşan bir anket paylaşıyoruz. Aldığı hizmeti değerlendirmesini rica ediyor, bir memnuniyetsizliği varsa sebebiyle birlikte paylaşabilmesine imkan tanıyoruz. Müşterilerimizin teslimatı yapan personelden araç donanımına hatta araç teslim süresine kadar farklı konu başlıklarında yaşadıkları deneyimi değerlendirebildikleri bu kısa anketimizle sürece uygun hızlı aksiyonlar alıyoruz. İş işten geçtikten sonra değil, problemlere hızlıca çözüm buluyoruz."

- "Kullanıcı deneyimi yaklaşımımız ile fark yaratıyoruz"

Koray Erdoğan, son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da Şikayetvar tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence-A.C.E. Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü alan ve sigorta sektöründeki inovatif projeleri ödüllendiren Smart-i Awards'da, Customer Journey Experiment Lab projesiyle Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi Ödülü'nün de sahibi olan Ray Sigorta'nın, müşteri deneyimi konusunda fark yarattığını bildirdi.

Müşteri sadakatini artırmanın ve müşteri tutundurmanın en az yeni müşteri kazanımı kadar değerli olduğu günümüz dünyasında sigortacılık sektörünün bu konuda atacağı adımların kritik önem taşıdığını aktaran Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Müşterilerimizi güvende tutmak ve korumak için sürekli olarak farklı ve yenilikçi yollar düşünmeye ihtiyaç duyan bir markayız. Günümüz şartlarında müşteri sadakatini ve daha iyi deneyimleri teşvik etmek için oldukça büyük bir itici güç var. Çünkü her şey gibi sigorta maliyetleri de artıyor. Bu noktada şirketleri birbirinden ayıran şey fiyat değil yaşattıkları deneyim olarak karşımıza çıkıyor. 'Talebiniz bize ulaştı. 24 saat içerisinde size dönüş yapacağız.' cümlesi maalesef tüketicileri tatmin etmiyor. Artık herkes dakikalar hatta saniyeler içerisinde geri dönüş bekliyor. İkame araç için geliştirdiğimiz bu projenin sektörümüze yön verecek güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.

Müşteri deneyimi konusunda aldığımız geri dönüşler ve ödüllerimiz doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Ray Sigorta olarak en büyük amacımız hem müşterilerimize hem de acentelerimize en iyi deneyimi sunmak. Kullanıcı deneyimi yaklaşımımız ile fark yaratıyoruz."

Erdoğan, önümüzdeki dönemde de kusursuz müşteri deneyimini yaşatmak adına yatırımlara devam edeceklerini ve sektörde yine ilk olacak farklı projeleri de canlıya alacaklarını bildirdi.

