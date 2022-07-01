İSTANBUL (AA) - Ray Sigorta, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan doğal afetler dünya genelinde etkisini ve şiddetini giderek artırıyor.

Sigorta çözümlerini kişisel ve yerel gereksinimlerin yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan global riskleri de gözeterek geliştiren Ray Sigorta, attığı her adımda sorumluluklarını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, güncel riskler doğrultusunda farkındalık yaratmayı ve mücadele etmeyi öncelikleri olarak benimsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik konusunda yapılan global araştırmalar 2021 yılında iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan doğal afetlerin neden olduğu 280 milyar dolarlık toplam hasarın sigorta korumasında olan kısmının yaklaşık 120 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu ise yayınladığı Küresel Riskler Raporu'nda önümüzdeki 10 yıl içinde en ciddi etkiye sahip risklerin iklim değişikliği ve aşırı hava olayları olduğuna dikkati çekiyor.

Artık gezegenimizin sağlığı ve geleceği hepimizin ana gündem konularından biri olmalı. Biz Ray Sigorta olarak bu konuda, 200 yıllık sigortacılık deneyimine sahip 30 ülkede faaliyet gösteren grubumuzun bilgi birikiminden sonuna kadar yararlanmaya çalışıyoruz. Geçmişteki doğal afetleri inceleyerek elde ettiğimiz bilgilere göre risk haritalarını oluşturuyor ve ürünlerimizin içeriğini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncelliyoruz."

- "Sürdürülebilirlik bir işletmenin temel amacı olmalı"

Daha sağlıklı, daha yeşil ve daha temiz çözümlerle, sürdürülebilir bir yaşam kurmak için atılan her adımın arkasında olduklarını aktaran Erdoğan,"Kaynakları bilinçli kullanarak enerji tasarrufu sağlayan mimari ve mühendislik projelerinin değerlendirildiği Solar Decathlon Avrupa'da bu yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Lübeck Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan Team Deeply High ekibinin ana sponsoru olduk. Solar Decathlon Avrupa 2002 yılından beri dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen, binlerce öğrenciye temiz enerji bilinci konusunda ilham veren üniversiteler arası bir yarışma. Team Deeply High ekibi projesinin inşaat sürecini tamamladı, jüri sunumları ve görüşmeler devam ediyor. Ray Sigorta olarak sürdürülebilirlik konu başlığındaki bu projede gençlerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Projede büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre bilincine sahip kuruluşların uzun vadeli başarıya ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Faaliyet gösterdiği branş her ne olursa olsun sürdürülebilirlik bir işletmenin temel amacı olmalıdır. Ray Sigorta olarak, tüm süreçlerimizde güvence sağlamayı odağımıza aldığımız için bu konuda da farkındalığımız yüksek. Türkiye ekonomisinin önemli finansal oyuncularından sigorta sektörünün bu konuda bilinçlenmesi ve farkındalığın artması adına hem finansal gücümüz hem teknolojik altyapımız hem de stratejik çözümlerimizle katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Ray Sigorta kağıtsız sigortacılık dönemini başlatıyor

Verilen bilgiye göre, yeşil yatırımlarına ellerindeki mevcut stoklar bittikten sonra daha fazla poliçe kağıdı basmayarak devam edecek olan Ray Sigorta, kağıtsız sigortacılık dönemini başlatıyor. Kağıt tüketimini azaltarak dijitalleşme yatırımlarını destekleyen şirket, çevresel anlamda da katma değer sağlıyor. Ana sermayedarı Vienna Insurance Group'un (VIG) Underwriting Climate Change Strategy Policy inisiyatifi gereği kömür madenleri, termik santraller ve bu faaliyetlere ait inşaatlarda yeni projeler için teminat vermeyerek düşük karbon seviyesini destekleyici adımlarla stratejisini şekillendiriyor.

Öte yandan, Ray Sigorta, 2018 yılında, WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yürütülen Yeşil Ofis Projesi'ne dahil olarak genel müdürlük binasını "Yeşil Ofis Sertifikalı" hale getiren Türkiye'deki sayılı şirketlerden biri olmuştu.

