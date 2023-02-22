RB LEİPZİG MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE! RB Leipzig-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

RB Leipzig Manchester City maçı bugün oynanacak. EXXEN platformunda yayınlanması planlanan maçların bu hafta TV8'de ekrana geleceğini duyuran Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurmuştu. RB Leipzig Manchester City maçı TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak. İşte RB Leipzig Manchester City maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
RB Leipzig Manchester City maçı bugün (22 Şubat 2023 Çarşamba) saat 23.00'te başlayacak.
RB Leipzig Manchester City maçı TV8'de canlı olarak ekrana gelecek.
RB Leipzig: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Ake, Rodri, İlkay, Bernardo Silva, Grealish, Mahrez, Haaland
Manchester City: Blaswich, Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Laimer, Schlager, Szoboszlai, Werner, Forsberg, Andre Silva
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İşte Acun Ilıcalı'nın paylaşımı...