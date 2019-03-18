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Real Betis 1 - 4 Barcelona

İSPANYA HABERLERİ  | 18.03.2019 08:11 | Son Güncelleme

La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 4-1 yendi. Maçta Hat-trick yapan Messi, Real Betis taraftarının kendisini maç sonu alkışlamasıyla ilgili olarak "Daha önce böyle alkışlandığımı hatırlamıyorum. İnsanlara verdikleri bu tepki sebebiyle gerçekten minnettarım" ifadelerini kullandı.

Real Betis 1 - 4 Barcelona

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Barcelona ilk yarıyı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 (Dk.18 ve Dk. 45+1) önde kapattı. İkinci yarı rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü sürdüren Katalan ekibi, 63. dakikada Luis Suarez ile farkı 3'e çıkardı.

Ev sahibi takımın tek golünü 82. dakikada Lorenzo Moron Garcia atarken, bunun hemen 3 dakika sonrasında Messi bir kez daha Real Betis ağlarını havalandırarak skoru 4-1'e taşıdı. Katalan ekibinin Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez ise 88. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Suarez'in yerine Philippe Coutinho sahaya girdi. Maçın yıldızı Messi'nin uzatma dakikalarında direkten dönen şutu skoru değiştirmeyince Barcelona sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 66'ya çıkartan lider Barcelona, 2. sıradaki Atletico Madrid'in deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilip 56 puanda kalmasıyla aradaki puan farkını 10'a çıkardı. Real Betis ise 39 puanla 8'incilikte kaldı.

MESSI 29 GOLE ULAŞTI
Diğer yandan karşılaşmada hat-trick yapan Barcelona'nın Arjantinli futbolcu Messi, La Liga'da bu sezon attığı toplam gol sayısını 29'a çıkardı. La Liga'da ve Avrupa liglerinde gol krallığı yarışlarında ilk sırada yer alan Messi, geçen sezon attığı 34 golle "Altın Ayakkabı" ödülünü almıştı.

"HERKESE MİNNETTARIM"
Maç sonu Real Betis taraftarı tarafından alkışlanmasını yorumlayan Messi, "Daha önce rakip taraftarlar tarafından böyle alkışlandığımı hatırlamıyorum. Herkese minnettarım. Betis taraftarı her zaman harikadır ve maçlardan zevk alır. Bu, çok hoş bir his. İnsanlara verdikleri bu tepki sebebiyle gerçekten minnettarım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
real betis barcelona lionel messi

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