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Real Madrid 0 - 1 Tottenham

FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2019 21:12 | Son Güncelleme

Bayern Münih Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Real Madrid 0 - 1 Tottenham

REAL MADRID 0 - 1 TOTTENHAM

STAT: Allianz Arena
HAKEMLER: Tobias Stieler, Sascha Thielert, Rafael Foltyn (Almanya)

REAL MADRID: Navas, Carvajal (Dk. 80 Odriozola), Varane (Dk. 64 Nacho), Ramos, Marcelo (Dk. 80 Delafuente), Modric (Dk. 80 Seoane), Kroos (Dk. 64 Vinicius Junior), Lucas Vazquez (Dk. 64 Valverde), Hazard (Dk. 80 Isco), Rodrygo (Dk. 80 Kubo), Benzema (Dk. 80 Diaz)
TOTTENHAM: Gazzaniga (Dk. 46 Lloris), Foyth (Dk. 46 Walker-Peters), Alderweireld (Dk. 46 Sanchez), Vertonghen (Dk. 46 Tanganga), Rose (Dk. 46 Georgiou), Winks (Dk. 46 Sissoko), Ndombele (Dk. 46 Skipp), Lamela (Dk. 46 Alli), Eriksen (Dk. 46 Moura), Son (Dk. 66 Mbida), Kane (Dk. 66 Parrott)

GOL: Dk. 22 Kane (Tottenham)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Georgiou (Tottenham), Dk. 64 Ramos (Real Madrid)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
19. dakikada Rose'un soldan ortaladığı topa Real Madrid savunmasında Carvajal'in ters vuruşununda, kaleci Navas son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Ndombele'nin uzaktan şutunda kaleci Navas meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
22. dakikada Tottenham öne geçti. Marcelo'nun hatalı pasında araya giren Kane, ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
27. dakikada Hazard'ın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Modric'in yerden pasında penaltı noktası üzerindeki Benzema'nın bekletmeden vurduğu top yandan auta çıktı.
30. dakikada Lamela'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kane'in vurduğu meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

**İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Son'un ceza sahası yayı içinden şutunda, kaleci Navas sağına gelen topu uçarak kornere tokatladı.
    86. dakikada** savunma arkasına sarkan Parrott'un ceza sahası yayı içinden şutunda, top yan direkten döndü.
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Anahtar Kelimeler:
real madrid Tottenham

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