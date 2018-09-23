Real tek attı, 3 aldı

Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında Espanyol'u ağırladı. Asensio'nun golüyle puanını 13'e yükselten Madrid ekibi, maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde liderlik koltuğuna oturdu. 7 puanda kalan Espanyol ise 6. sıraya yerleşti.
Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Sevilla'ya konuk olacak.
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