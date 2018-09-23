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Real tek attı, 3 aldı

İSPANYA HABERLERİ  | 23.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

La Liga'nın 5. haftasında Espanyol'u ağırlayan Real Madrid, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Real tek attı, 3 aldı

Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında Espanyol'u ağırladı. Asensio'nun golüyle puanını 13'e yükselten Madrid ekibi, maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde liderlik koltuğuna oturdu. 7 puanda kalan Espanyol ise 6. sıraya yerleşti.

Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Sevilla'ya konuk olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Real Madrid Espanyol Marco Asensio

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