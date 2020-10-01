Real Madrid 1-0 Real Valladolid (Maç sonucu)

Real Madrid'in galibiyet golünü 65. dakikada Vinicius Junior attı.
Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 7'ye çıkarırken, Valladolid 2 puanda kaldı.
La Liga'da 4. haftada oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Huesca-Atletico Madrid: 0-0, Villarreal-Alaves: 3-1, Eibar-Elche: 0-1
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