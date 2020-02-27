Real Madrid 1-2 Manchester City (Maç Sonucu) Manchester City, Real Madrid’i evinde yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda İngiliz temsilcisi Manchester City’yi konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 60. dakikada ev sahibi ekip 60. dakikada Isco ile 1-0 öne geçti. 78. dakikada Jesus’un fileleri havalandırmasıyla City, skoru 1-1’e getirdi. 83. dakikada Kevin De Bruyne penaltıdan attığı golle Manchester City’yi 2-1 öne geçirdi.
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