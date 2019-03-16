Real Madrid 2 - 0 Celta Vigo

Hafta içerisinde teknik direktörlük görevine yeniden Zinedine Zidane'ı getiren Real Madrid, 28. haftada milli futbolcularımız Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip istediği oyunu sahaya yansıtamadı. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Real, Modric ile golü buldu ancak VAR'dan ofsayt kararı çıktı. 62. dakikada Zidane'nın beklediği gol geldi. Isco kendi başlattığı atakta Benzema'nın pasını asiste çeviren isim oldu.

Golden sonra daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Madrid ekibi, 77. dakikada son haftaların eleştirilen ismi Bale sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Okay Yokuşlu 75 dakika sahada kaldı. Emre Mor ise kadroda yer almadı.

Mücadele 2-0 sona erdi. Böylece puanını 54'e çıkaran Real 3. sıradaki yerini korudu. Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo ise 25 puanda kaldı.

