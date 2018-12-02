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Real Madrid 2 - 0 Valencia

İSPANYA HABERLERİ  | 02.12.2018 09:18 | Son Güncelleme

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid sahasında Valencia'yı 2-0 mağlup etti. Goller Wass (kk) ve Lucas Vazquez'den geldi.

Real Madrid 2 - 0 Valencia

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 8. dakikada Valencialı futbolcu Daniel Wass kendi kalesine ve 83. dakikada Lucas Vazquez attı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Eibar'a 3-0 yenildikten sonra Valencia'yı evinde mağlup etmeyi başaran Real Madrid puanını 23'e çıkardı. Valencia ise 17 puanda kaldı.

La Liga'da geçtiğimiz eylül ayından bu yana gol atamayan Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale, ilk 11'de sahaya çıktığı Valencia maçının 63. dakikasında sakatlandı. Madridli taraftarların ıslıkladığı Bale'in yerine Marco Asensio oyuna dahil oldu.

Öte yandan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Isco'nun bu karşılaşmada da yedek kulübesinde oturması dikkati çekti. Arjantinli teknik direktör Santiago Solari'nin Real Madrid'in başında çıktığı 7 maçta da yedek kalan Isco'yu bazı taraftarlar da protesto etti. Isco, 81. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Real Madrid-Valencia Lucas Vazquez Daniel Wass

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