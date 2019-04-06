SPOR

Real Madrid 2 - 1 Eibar (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 06.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

La Liga’nın 31. haftasında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta, Karim Benzema’nın attığı gollerle sahasında Eibar’ı 2-1 yendi.

Real Madrid 2 - 1 Eibar (La Liga)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında Eibar'ı 2-1 yendi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eibar, 39. dakikada Marc Cardona'nın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı ataklarını artıran Real Madrid'in galibiyet gollerini 59. ve 81. dakikalarda Karim Benzema attı. La Liga'da geçen hafta Huesca maçında olduğu gibi Eibar karşısında da takımına 3 puanı kazandıran Benzema, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 17'ye çıkardı. Fransız futbolcu, sezon boyunca (Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası da dahil) şimdiye kadar toplam 26 gol attı.

La Liga'da puanını 60'a çıkartan Real Madrid, üçüncü sıradaki yerini korurken, Eibar ise 39 puanda kaldı.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Tarihi transferi duyurdular! Hazard...Tarihi transferi duyurdular! Hazard...
Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid eibar La Liga

En Çok Okunan Haberler

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

'Fener Ol' projesinde rekor bağış!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış!

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid 2 - 1 Eibar (La Liga)

Real Madrid'i Benzema kurtardı

Real Madrid'in 100 milyon euro karşılığında Hazard'ın transferini bitirdiği iddia edildi

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

Barcelona, 16 yaşındaki Moriba Kourouma ile sözleşme imzaladı

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Real Madrid'de Zidane 3. maçta ilk yenilgisini aldı

Zidenin Zidane'a büyük şok

Barcelona'dan müthiş geri dönüş! La Liga'da 8 gollü maç

Barcelona'dan müthiş geri dönüş

Augusto Cesar Lendoiro: Ronaldo için 12 milyon Euro veremedik

Yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.