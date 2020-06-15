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Real Madrid 3-1 Eibar (Maç Sonucu)

İSPANYA HABERLERİ  | 15.06.2020 01:37 | Son Güncelleme

İspanya La Liga 28. hafta mücadelesinde Real Madrid, evi Santiago Bernabeu'da Eibar'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 59 oldu. Eibar ise 27 puanda kaldı.

Real Madrid 3-1 Eibar (Maç Sonucu)

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra La Liga başlarken, şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, Eibar'ı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan eflatun-beyazlılar, Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Eibar, ikinci yarıda Pedro Bigas'ın golüyle farkı 2'ye indirse de ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Real Madrid, lider Barcelona'nın (61 puan) ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Eibar ise 27 puanla 16. sırada kaldı.
La Liga'nın 29. haftasında 16 Haziran'da Barcelona-Leganes, 18 Haziran'da da Real Madrid-Valencia maçları oynanacak.

REAL MADRİD İLK KEZ ALFREDO Dİ STEFANO STADI'NDA OYNADI

Santiago Bernabeu Stadı'nın genişletilmesi projesi kapsamında tadilatta olması nedeniyle sezonun kalan maçlarını antrenman tesislerinde bulunan Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynama kararı alan Real Madrid, buradaki ilk müsabakasını Eibar önünde yaptı.

Real Madrid A Takımı, Alfredo Di Stefano Stadı'nda tarihindeki ilk resmi maçını oynarken, futbolcular ve teknik kadronun kampa girdikleri tesislerden yürüyerek stadyuma gelmeleri dikkati çekti.

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