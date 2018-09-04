Real Madrid, Antoine Griezmann için Atletico'ya 200 milyon Euro önerecek

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gidişinin ardından o bölgeye yıldız bir isim transfer edemeyen Real Madrid, yaz transfer döneminde başaramadığını gelecekte rekor bir teklifle başarmak istiyor.

Don Balon'da yer alan habere göre, yaz transfer döneminde birçok takımla anılan ancak Atletico Madrid'de kalan Antoine Griezmann için Florentino Perez, 200 milyon euro'luk bir teklifle oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor.

Ronaldo'nun yerini doldurabileceğine inanılan Griezmann, 200 milyon euro'ya transfer olması durumunda Real Madrid'in kulüp rekorunu kıracak ve Neymar'ın ardından dünyanın en pahalı ikinci oyuncusu olacak. (Goal)

