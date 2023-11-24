Real Madrid, Arda Güler hakkında son kararını verdi! Takım isimlerini bile açıkladılar! Kiralama seçeneği masada mı?

Dünya futbolunun en değerli genç oyuncularından biri olan Arda Güler henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı. Antrenmanlarda yaşadığı sakatlıklar sonrası bir türlü hazır konuma gelemeyen genç oyuncu için son karar verildi.

"DEPRESYONA GİRMESİNİ ENGELLEMEK"

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının büyük bir şey olmadığını ve önemli olanın neyin yanlış gittiğini bulmanın olduğunu söylemişti. Arda Güler'in sakat olduğunu bilmesine rağmen Braga maçının kadrosuna alan Ancelotti, genç oyuncuyu teselli edip depresyona girmesini engellemek için takımla birlikte tutmuştu.

"ARDA GÜLER GÖZYAŞLARIYLA AYRILDI"

Geçtiğimiz ay yaşadığı 3. sakatlık sonrası büyük hayal kırıklığına uğrayan Arda Güler'in antrenman sonrasında gözyaşlarını tutamadığı ve sekerek soyunma odasına gittiği ifade edilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Real Madrid cephesi Arda Güler hakkında son kararını verdi.

BASKI YAPILMAYACAK

Real Madrid, Ocak ayında Arda Güler'in kiralanması konusunda son kararı verdi. Bu konuyla ilgili Arda Güler, "Florentino Perez söz konusu değil dedi' açıklamasında bulunmuştu.

Real Betis ve Bayer Leverkusen gibi büyük kulüplerin Arda Güler'i kiralık istemesi sonrası İspanyol devinden cevap geldi. Estadio Deportivo'nun AS'a dayandırdığı haberde; Real Madrid hiçbir şartta Arda Güler'i kiralamayacak ve oyuncuya erken forma giyebilmesi için de baskı yapılmayacak.





