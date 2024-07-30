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Real Madrid, Arda Güler için yanlışlıkla küfürlü şarkı paylaştı! Hatayı hala fark etmediler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.07.2024 16:30
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Real Madrid, Arda Güler için yanlışlıkla küfürlü şarkı paylaştı. Sosyal medya platformu TikTok'ta Arda Güler'in antrenman videosunu paylaşan İspanyol ekibi, Türkçe bir rap şarkısını arka planda çalarak yanlışlıkla küfürlü sözlere vesile oldu.

Real Madrid, Arda Güler için yanlışlıkla küfürlü şarkı paylaştı! Hatayı hala fark etmediler...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı devam ediyor. Sosyal medyada epey güçlü konumda bulunan Arda Güler için yapılan paylaşımlar binlerce beğeni alıyor. Bunu fırsat bilen İspanyol ekibi, TikTok'ta da Arda Güler'e yer verdi.

ANTRENMAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Kısa süre önce Real Madrid'in antrenman kampına katılan Arda Güler'in görünleri sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid kulübü, bu görüntüleri TikTok'ta paylaşarak ilginç bir hata yaptı.

KÜFÜRLÜ ŞARKI ÇALINDI

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Arda Güler'in antrenman görüntülerinin arkasına Türkçe rap sanatçısı UZI'nin XXL şarkısını koydu. Şarkıda yer alan küfürleri fark etmeyen İspanyol sosyal medya ekibi kısa süre içinde TikTok'ta gündeme oturdu.

Şarkını bazı yerlerinde: Simit ve ayran dürüm shawarma ver borcunu ver kıvırma ya...ım, Tatava preze olayın konuşun s...ime doğru, Sen babanın hayırsız p...sin yerinde semtçi yerinde tikisin

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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