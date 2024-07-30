Real Madrid, Arda Güler için yanlışlıkla küfürlü şarkı paylaştı! Hatayı hala fark etmediler...

Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı devam ediyor. Sosyal medyada epey güçlü konumda bulunan Arda Güler için yapılan paylaşımlar binlerce beğeni alıyor. Bunu fırsat bilen İspanyol ekibi, TikTok'ta da Arda Güler'e yer verdi.

ANTRENMAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Kısa süre önce Real Madrid'in antrenman kampına katılan Arda Güler'in görünleri sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid kulübü, bu görüntüleri TikTok'ta paylaşarak ilginç bir hata yaptı.

KÜFÜRLÜ ŞARKI ÇALINDI

Arda Güler'in antrenman görüntülerinin arkasına Türkçe rap sanatçısı UZI'nin XXL şarkısını koydu. Şarkıda yer alan küfürleri fark etmeyen İspanyol sosyal medya ekibi kısa süre içinde TikTok'ta gündeme oturdu.

Şarkını bazı yerlerinde: Simit ve ayran dürüm shawarma ver borcunu ver kıvırma ya...ım, Tatava preze olayın konuşun s...ime doğru, Sen babanın hayırsız p...sin yerinde semtçi yerinde tikisin