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Real Madrid, Arda Güler'in yeni takımı hakkında kararını verdi! Ya İngiliz ya da Alman devine gidiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.02.2024 17:53 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler şu ana kadar eflatun-beyazlılarda yalnızca 18 dakika oynayabildi. İspanyol ekibi Arda Güler'in tecrübe kazanabilmesi için başka bir takıma kiralanması konusunda genç oyuncunun menajeri ile iletişime geçti.

Real Madrid, Arda Güler'in yeni takımı hakkında kararını verdi! Ya İngiliz ya da Alman devine gidiyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun şimdiden 2 talibi çıktı bile...

TOTTENHAM VE BAYER LEVERKUSEN TALİP OLDU

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İspanyol basınında yer alan haberde; sezon sonunda Arda Güler'in kiralanmasına karar verildiği yazıldı. Genç oyuncunun kiralanacağı takım ise özenle seçilmek üzere elenerek ikiye indirildi. Bu takımlar Tottenham ve Bayer Leverkusen...

ARDA İKNA EDİLECEK

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Arda Güler cephesi Real Madrid'in bu kararına karşı çıkıyor. Takımda kalıp kendini Real Madrid'de ispat etmek isteyen milli oyuncunun ikna edilmesi durumunda sezon sonunda bu iki takımdan birine kiralanacak.

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Arda Güler real madrid 10 verildi
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