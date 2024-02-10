Real Madrid, Arda Güler'in yeni takımı hakkında kararını verdi! Ya İngiliz ya da Alman devine gidiyor...

Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun şimdiden 2 talibi çıktı bile...

TOTTENHAM VE BAYER LEVERKUSEN TALİP OLDU

İspanyol basınında yer alan haberde; sezon sonunda Arda Güler'in kiralanmasına karar verildiği yazıldı. Genç oyuncunun kiralanacağı takım ise özenle seçilmek üzere elenerek ikiye indirildi. Bu takımlar Tottenham ve Bayer Leverkusen...

ARDA İKNA EDİLECEK

Arda Güler cephesi Real Madrid'in bu kararına karşı çıkıyor. Takımda kalıp kendini Real Madrid'de ispat etmek isteyen milli oyuncunun ikna edilmesi durumunda sezon sonunda bu iki takımdan birine kiralanacak.





