Real Madrid Arda Güler'leri karıştırdı! Kardiyolog Arda Güler sahnede...

LaLiga'nın 37. haftasında deplasmanda Villareal ile 4-4 berabere kalan Real Madrid'de, Arda Güler rakip filelere 2 gol birden göndererek yıldızlaşmıştı.

REAL MADRİD'DEN GÜLDÜREN HATA

Maçın ardından Real Madrid'in Portekiz sosyal medya hesabı küçük bir hata yaptı. Maçın skorunu paylaşıp gol atan oyuncuları etiketleyen Real Madrid yanlış Arda Güler'i paylaşınca sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı.

KARDİYOLOG ARDA GÜLER

Futbolcu Arda Güler yerine, başka bir Türk olan Kardiyolog Arda Güler'i etiketleyen Real Madrid hesabı görenleri güldürdü. Bu hatayı fark eden Kardiyolog Arda Güler,"Resmi hesaptan da beni tag'lemezsin kardeşim ya" diyerek okuyanları güldürdü.

"İSTERSE HESABI SEVE SEVE VERİRİM"

@ArdaGuler ismini taşıyan kişi, Arda Güler'in bu kullanıcı adını isterse seve seve vereceğini ifade etti.







