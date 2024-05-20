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Real Madrid Arda Güler'leri karıştırdı! Kardiyolog Arda Güler sahnede...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 15:37
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Dün oynanan Villareal maçında şov yapıp 2 gol birden kaydeden Arda Güler manşetlerden düşmüyor. Gösterdiği inanılmaz performansla adından söz ettirmeyi yine başaran Arda Güler konusunda komik bir olay yaşandı.

Real Madrid Arda Güler'leri karıştırdı! Kardiyolog Arda Güler sahnede...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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LaLiga'nın 37. haftasında deplasmanda Villareal ile 4-4 berabere kalan Real Madrid'de, Arda Güler rakip filelere 2 gol birden göndererek yıldızlaşmıştı.

REAL MADRİD'DEN GÜLDÜREN HATA

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Maçın ardından Real Madrid'in Portekiz sosyal medya hesabı küçük bir hata yaptı. Maçın skorunu paylaşıp gol atan oyuncuları etiketleyen Real Madrid yanlış Arda Güler'i paylaşınca sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı.

KARDİYOLOG ARDA GÜLER

Futbolcu Arda Güler yerine, başka bir Türk olan Kardiyolog Arda Güler'i etiketleyen Real Madrid hesabı görenleri güldürdü. Bu hatayı fark eden Kardiyolog Arda Güler,"Resmi hesaptan da beni tag'lemezsin kardeşim ya" diyerek okuyanları güldürdü.

"İSTERSE HESABI SEVE SEVE VERİRİM"

@ArdaGuler ismini taşıyan kişi, Arda Güler'in bu kullanıcı adını isterse seve seve vereceğini ifade etti.

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Arda Güler real madrid
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