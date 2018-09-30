Real Madrid-Atletico Madrid maç sonucu: 0-0

La Liga'da 7. hafta karşılaşmalarında Real Madrid ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getiren 'Madrid Derbisi'nde gol sesi çıkmadı.
Real Madrid ligde son dört maçtaki üçüncü puan kaybını yaşayarak liderlik fırsatını teperken, Atletico Madrid de ligde bu sezonki dördüncü deplasman maçında üçüncü puan kaybını yaşadı.
Maçın 18. dakikasında Atletico Madrid, Antoine Griezmann ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Courtouis, rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi.
Konuk ekip 37. dakikada da Diego Costa ile gole yaklaştı ancak yine Courtois engeline takıldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Real Madrid'de bir sakatlık geçiren Gareth Bale oyuna devam edemedi ve devre arasında yerinni Danİ Ceballos'a bıraktı.
Real Madrid oyunun ikinci yarısında daha baskılı bir oyun sergilese de 66. dakikada Asensio, 77. dakikada da Carvajal ile yakaladığı fırsatlardan sonuç alamadı.
Mücadelenin kalan dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Real Madrid 14, Atletico Madrid de 12 puana yükseldi.
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