Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga Real Madrid Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Real Madrid Atletico Madrid maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Liverpool'u farklı geçen Real Madrid, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler heyecanla beklenen karşılaşma öncesi internette araştırma yapıyor. İşte, Real Madrid Atletico Madrid maçının yayın saati ve kanalı..

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Atletico Madrid maçı bugün (25 Şubat 2023 Cumartesi) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Atletico Madrid maçı S Sport, S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

